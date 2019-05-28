Где заканчивается действие знака, ограничивающего максимальную скорость, сообщает DEITA.RU.

Как правило, в городах и других населенных пунктах знак действует до ближайшего перекрестка, или, в случае, если перекрестков нет, в пределах населенного пункта.

Также прекращение действия знака могут означать знаки 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» или 3.31 «Конец зоны всех ограничений». Стоит добавить, что изменения срабатывают сразу после въезда в населенный пункт или выезда из него.

Анастасия Туркова