Составлен рейтинг регионов России по доходам, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости

Как отмечает агентство в рейтинге, самым богатым регионом России стал Ямало-Ненецкий автономный округ. За чертой крайней бедности здесь находится всего 0,8% населения, а просто бедных насчитали 6,2%, что для современной России более чем достойный результат. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 3,05. Это означает, что средний житель региона на свою среднюю зарплату может приобрести на территории чуть больше трех потребительских корзин.

Следом до 6 места расположились также северные регионы: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.

Столичные Москва, Московская область и Санкт-Петербург заняли с 7 по 9 строчки рейтинга. Средний москвич может позволить себе чуть больше двух потребительских корзин. Замкнула первую десятку республика Татарстан.

Приморский край расположился на относительно высоком 35 месте из 86 регионов страны. По подсчетам статистиков, 13,9% приморцев бедны, а 2% находятся за чертой крайней бедности. На свою зарплату средний приморец может купить полторы (1,51) потребительские корзины.

Самая жуть в России обнаружена в Республика Тыва. Здесь беды 40,2% тувинцев, а еще 9,2% находятся за последней чертой крайней бедности. На потребительскую корзину среднему тувинцу не хватает – 0,88.

Следует отметить, что сами по себе высокие доходы еще не означают, что в регионе комфортно жить. Так, Чукотка находится на 3, а Магаданская область на 4 месте в рейтинге доходов. Но сведениям ВЦИОМ, самые высокие показатели потенциального миграционного оттока как раз у Магаданской области (63%) и на Чукотке (58%). В числе главных причин стремления покинуть регион дальневосточники называют неудовлетворенность уровнем заработной платы, возможностями трудоустройства, комфортностью проживания, уровнем развития здравоохранения.

Дмитрий Санников