Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили посетить Марш равенства KyivPride, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Ленту.ру. Его позвали на мероприятие 23 июня граждане, представляющие украинское ЛГБТ-сообщество.

Предполагается, что на марше пройдут по улицам тысячи жителей страны. По словам будущих участников – с верой в европейское будущее Украины. Зеленскому предложили стать первым украинским президентом, поддерживающим права человека.

Добавим, что KyivPride состоит из активистов, поддерживающих права лесбиянок, геев, би и трансгендеров, и ратующих за предоставление всем гражданам равных возможностей. Таким образом они хотят внести вклад в развитие страны.

Анастасия Туркова