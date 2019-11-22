Гендиректор аэропорта Владивосток покинул пост

Игорь Лукишин, который возглавлял аэропорт Владивосток шесть лет, подал в отставку, сообщает DEITA.RU.

Информация об этом опубликована на официальном сайте аэропорта. Теперь этот пост займет врио – Андрей Винниченко.

Представитель аэропорта уточнил, что пост свой Лукишин покинул по собственному желанию. Уже 25 ноября, в понедельник, у главной воздушной гавани Приморья появится новый руководитель.

Отметим, что на этой неделе во Владивостоке несколько рейсов пришлось отложить из-за резкого ветра, снегопада и других неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что вчера свой пост покинул Игорь Стрельников, руководивший предприятием по уборке снега во Владивостоке.

Александра Маслова