telegr wh call

Новости

Пенсионерам частично оплатят отдых за границей

22 Ноябрь 2019, 16:30

Мать выкинула в окно новорожденного

22 Ноябрь 2019, 16:15

Приморский край признали самым готовым к приходу китайских инвесторов

22 Ноябрь 2019, 16:14

Программу развития транспорта перезапустят в Приморье

22 Ноябрь 2019, 16:11

Юристы и полицейские провели правовые уроки для школьников Находки

22 Ноябрь 2019, 16:10

Полмиллиона дадут за четвертого ребенка

22 Ноябрь 2019, 16:00

Крупный чиновник потерял доверие министра и должность

22 Ноябрь 2019, 15:45

Таксисты скоро исчезнут - прогноз экспертов

22 Ноябрь 2019, 15:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Гендиректор аэропорта Владивосток покинул пост

самолет

Игорь Лукишин, который возглавлял аэропорт Владивосток шесть лет, подал в отставку, сообщает DEITA.RU.

Информация об этом опубликована на официальном сайте аэропорта. Теперь этот пост займет врио – Андрей Винниченко.

Представитель аэропорта уточнил, что пост свой Лукишин покинул по собственному желанию. Уже 25 ноября, в понедельник, у главной воздушной гавани Приморья появится новый руководитель.

Отметим, что на этой неделе во Владивостоке несколько рейсов пришлось отложить из-за резкого ветра, снегопада и других неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что вчера свой пост покинул Игорь Стрельников, руководивший предприятием по уборке снега во Владивостоке.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Главного борца со снегом уволили во Владивостоке

Вице-губернатор Приморья рассказал о "тайном смысле" своей отставки

Вот у кого вырастет пенсия

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Названы 3 метки от автоугонщиков

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...