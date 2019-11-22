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Гендиректор аэропорта Владивосток покинул пост
Игорь Лукишин, который возглавлял аэропорт Владивосток шесть лет, подал в отставку, сообщает DEITA.RU.
Информация об этом опубликована на официальном сайте аэропорта. Теперь этот пост займет врио – Андрей Винниченко.
Представитель аэропорта уточнил, что пост свой Лукишин покинул по собственному желанию. Уже 25 ноября, в понедельник, у главной воздушной гавани Приморья появится новый руководитель.
Отметим, что на этой неделе во Владивостоке несколько рейсов пришлось отложить из-за резкого ветра, снегопада и других неблагоприятных погодных условий.
Напомним, что вчера свой пост покинул Игорь Стрельников, руководивший предприятием по уборке снега во Владивостоке.
Александра Маслова