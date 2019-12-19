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Генерал сказал, будет ли масштабная война
Иностранцы спросили у главы российского Генштаба, можно ли
ожидать начала масштабной войны в ближайшие годы, сообщает DEITA.RU.
В ходе брифинга для иностранных военных журналистов главе российского Генштаба Валерию Герасимову задали интересный вопрос. Как пишет РИА"ФАН", у генерала спросили, стоит ли ждать войны.
По словам главы Генштаба, на сегодняшний день он не видит предпосылок для развязывания серьезных и масштабных войн. Такой прогноз он считает актуальным до 2050 года. Однако, отметил Герасимов, некоторые страны выбирают такую линию поведения, которая может пошатнуть мир. Речь идет о навязывании своего мнения другим государствам.
Елена Миронова