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6 Декабрь 2019, 18:15

Генерал сказал, будет ли масштабная война

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Иностранцы спросили у главы российского Генштаба, можно ли ожидать начала масштабной войны в ближайшие годы, сообщает DEITA.RU.

В ходе брифинга для иностранных военных журналистов главе российского Генштаба Валерию Герасимову задали интересный вопрос. Как пишет РИА"ФАН", у генерала спросили, стоит ли ждать войны.

По словам главы Генштаба, на сегодняшний день он не видит предпосылок для развязывания серьезных и масштабных войн. Такой прогноз он считает актуальным до 2050 года. Однако, отметил Герасимов, некоторые страны выбирают такую линию поведения, которая может пошатнуть мир. Речь идет о навязывании своего мнения другим государствам.

Елена Миронова

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