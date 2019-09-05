В четверг, 5 сентября, во время проведения Восточного экономического форума генеральный прокурор Юрий Чайка провел личный прием дальневосточных бизнесменов, сообщает DEITA.RU.

Вопросы дальневосточных предпринимателей были заданы руководителями региональных отделений общественной организации "Опора России". Каждый из них рассказал об основных проблемах с которыми сталкиваются местные предприниматели.

Как отметил Юрий Чайка, прокуратура стремится быть ближе с бизнесом и помочь ему действовать в рамках закона.

"Совсем недавно на Сахалине мой первый заместитель проводил заседание рабочей группы по защите бизнеса. У нас впервые была создана интерактивная площадка, где мы имеем возможность пообщаться с бизнесменами и рассказать о роли и месте прокуратуры", - подчеркнул генеральный прокурор.

По словам президента общественной организации "Опора России" Александра Калинина, Приморский край это точка сосредоточения экономических интересов, поэтому первый вопрос Юрию Чайке задал представитель приморского отделения организации - заместитель руководителя Петр Берг.

"На протяжении пяти лет мы работаем над внедрением закона о свободном порте Владивостоке. Без взаимодействия с прокуратурой было бы сложно выстроить диалог с таможней. Из-за разного понимания законодательства бывают трудности в работе с таможенным органом, для примера таможня просит прописывать бизнес-план предпринимателей на пять лет, однако в существующих реалиях это почти невозможно в связи с тем, что мир не стоит на месте", - рассказал приморский предприниматель.

Генеральный прокурор отметил, что по данному вопросу уже были проведены проверки транспортным прокурором и помощь будет оказана.

Отметим, что Приморье оказалось в списке благонадежных регионов, об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время проведения V Восточного экономического форума. По его словам, работа проводимая органами прокуратуры в регионах Дальневосточного федерального округа, говорит о позитивных изменениях в бизнес-сфере.

Иван Крышан