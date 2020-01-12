«Генералов каменных карьеров» сгоняют с насиженных мест

Устранения многочисленных нарушений природоохранного законодательства при ведении карьерных разработок в поселке Шмидтовка Надеждинского района добиваются активисты Общероссийского народного фронта, сообщает DEITA.RU по материалам организации.

Как рассказали активисты ОНФ, неизвестные лица ведут в поселке Шмидтовка незаконные работы по добыче и продаже полезных ископаемых – валунно-глыбовых пород. При помощи экскаватора их дробят, грузят и вывозят на самосвалах.

«По имеющейся у наших активистов информации, разрешенное использование земельных участков в этом районе исключает добычу полезных ископаемых, кроме того, насколько нам известно, администрация района тоже не выдавала каких-либо разрешений на устройство карьера в данном месте. Местные жители жалуются на постоянный шум, а также разрушение природного рельефа и естественной геологической среды, что ставит под угрозу экологическую ситуацию в Надеждинском районе», – отметил член регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки «Экология» в Приморском крае Константин Дроздов.

Общественники направили в региональную природоохранную прокуратуру мотивированное обращение с просьбой провести всестороннюю проверку указанных фактов, а также в отношении должностных лиц, допустивших эти нарушения, и принять меры прокурорского реагирования.

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура уже провела выездную проверку, в ходе которой доводы активистов ОНФ полностью подтвердились. В ходе прокурорской проверки было установлено, что неизвестные граждане ведут земляные работы с использованием экскаватора, нарушая целостность почвы с помощью установленного на него отбойного молотка, а полученный строительный камень складируют на территории участка. На сопредельных с проверяемым земельных участках также обнаружены следы уже проведенных земляных работ. Кроме того, находящиеся на участках лица не смогли документально подтвердить законность проводимых работ.

Материалы проверки переданы в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края для проведения разбирательства с собственниками земельных участков, на которых устроены карьерные разработки, и принятия соответствующих мер реагирования.

«Прокуратура подтвердила, что собственники могут использовать находящиеся на участке общераспространенные полезные ископаемые только в личных целях. Здесь же речь идет о добыче по сути промышленным способом с целью вывоза за пределы участков и, скорее всего, коммерческого использования добытого строительного камня. Мы следим за ситуацией и будем добиваться кардинального решения вопроса по указанному карьеру», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов.

Дмитрий Санников