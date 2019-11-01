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Гениальный способ вернуть олигархов в Россию придумала Генпрокуратура
Проблема заключается в том, что бизнесмены покинули страну
из-за возбуждения уголовных дел и возвращаться не намерены, сообщает DEITA.RU.
Генпрокуратура предложила частично изменить Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Так, что того, чтобы беглые олигархи возвращались в страну предлагается не заключать их под стражу на время расследования в обмен на помощь следствию.
Как пишет РБК, проблема заключается в том, что многие из тех, кто стал фигурантами экономических дел уехали из страны в Великобританию. Из-за отсутствия обвиняемых следствие не может нормально работать. Именно для этой цели и предлагается заманивать олигархов обратно в обмен на обещание сразу не сажать.
Елена Миронова