Записки с угрозами появились на припаркованных автомобилях, сообщает DEITA.RU.

«Здравствуй, мой дорогой друг. Я хочу сообщить тебе, что твоему прекрасному автомобилю осталось жить совсем недолго, т.к. мы его разобьем. Если хочешь, чтобы твой авто остался цел и невредим, переведи в течение суток 500 р. на номер карты … Если ты решишь спрятать машину, то знай, что госномер … будет находиться в списке до того момента, пока вашу машину не найдут наши люди. Хорошего дня!!!!»





По утверждению очевидцев, записки такого содержания появились под дворниками припаркованных автомобилей у дома 6 по улице Нейбута.

«В полицию отнести записку и пусть их ищут»; «Кто-то походу дошутиться скоро на статью»; «Гении маркетинга», - комментируют пользователи социальных сетей.

Дмитрий Санников