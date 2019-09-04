Российско-индийские переговоры на высшем уровне состоялись сегодня, 4 сентября, на полях Восточного экономического форума. Индия - гость номер один на юбилейном ВЭФ. Накануне важного события Генеральный консул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар дал эксклюзивное интервью DEITA.RU.

- Российская сторона считает Индию одним из ключевых партнеров пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Какие вопросы индийские представители намерены обсудить с российскими коллегами?

- Да, как вы знаете, президент Путин официально пригласил премьер-министра Индии стать главным гостем Восточного экономического форума во Владивостоке в начале сентября. Премьер-министр тепло принял приглашение, и вот он приехал во Владивосток с визитом в качестве главного гостя Восточного экономического форума. Также во Владивостоке состоится 20-й ежегодный двусторонний саммит Индия-Россия.

Совсем недавно главы наших государств провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС-2019 в Бишкеке. Оба лидера признали особую значимость нашего стратегического партнерства, как важной опоры стабильности в мире. Проверенные временем отношения между Индией и Россией исторически основаны на доверии между руководством и народами. Наше стратегическое партнерство выдержало испытание временем и пользуется поддержкой народов обеих стран.

Российский Дальний Восток является новым направлением нашей политики. Индийские бизнес-делегации, а также представители ключевых индийских штатов посетили Владивосток и Дальний Восток России в преддверии визита премьер-министра Индии в начале сентября, чтобы определить и проработать потенциальные области делового сотрудничества в этом новом регионе.

Мы также определили несколько новых направлений сотрудничества, в том числе на Дальнем Востоке. Сферы сотрудничества варьируются от глубоководных исследований до построения экономики, основанной на знаниях, науке и технологиях, инновациях, робототехнике и искусственном интеллекте, с акцентом на инфраструктуру, развитие навыков, сельское хозяйство, судостроение, сеть железных дорог, авиацию и расширение связей и контактов между людьми. Мы стремимся рассмотреть новые возможности для сотрудничества в обозначенных областях, уделяя особое внимание налаживанию контактов между молодым поколением и сотрудничеству в культурной сфере.

- Какие конкретные результаты были достигнуты в ходе визита во Владивосток чрезвычайного и полномочного посла Республики Индии Бала Венкатеш Варма во Владивосток?

- Это был первый официальный визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия Балы Венкатеша Вармы во Владивосток. Посол провел двустороннюю встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Посол напомнил об исторически сложившихся дружественных связях между Приморьем и Индией и призвал к диверсификации и укреплению двусторонних отношений, особенно с Дальним Востоком России. Обе стороны обсудили возможное сотрудничество в таких секторах, как огранка и полировка алмазов, упаковка чая, сельское хозяйство, лесопереработка и фармацевтика. Губернатор Олег Кожемяко пригласил индийских инвесторов принять участие в проектах в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Посол также посетил кампус Дальневосточного федерального университета, место проведения ВЭФ во Владивостоке и провел встречу с индийскими студентами. В целом, это был результативный визит.

- Ранее Индия интересовалась российскими нефтью, газом, продукцией сельского хозяйства, предпринимались поставки в регион индийских овощей и фруктов. Есть ли сейчас у индийских бизнесменов интересы на Дальнем Востоке России?

- Позвольте отметить, Конфедерация индийской промышленности (CII) организовала деловую миссию в дальневосточный регион России с 15 по 17 мая 2019 года. Целью делегации было изучение и оценка деловых возможностей, представленных дальневосточными регионами России в различных сферах деятельности, таких как сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, добыча полезных ископаемых, алмазы, нефть и газ, проекты в сфере инфраструктуры и туризма. Обе стороны изучают новые направления сотрудничества на Дальнем Востоке.

Территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток являются стимулирующими механизмами для привлечения инвесторов на Дальний Восток России. Как вам известно, индийская алмазная компания «КГК-ДВ» получила статус резидента Свободного порта Владивосток. Во время ВЭФ-2017 во Владивостоке был запущен алмазный завод КГК. Компания «М. Суреш» также выразила готовность открыть завод по полировке и огранке алмазов во Владивостоке в рамках СПВ. Индийское предприятие «Джей Рус» (Jay Rus), занимающееся импортом и упаковкой индийского чая, расширяет свой бизнес, открыв новое упаковочное производство в Приморье в рамках режима СПВ. Таким образом, в настоящий момент уже осуществляется инвестирование в особо крупных размерах. В этом году мы ожидаем рост в наших торгово-экономических отношениях, особенно с российскими регионами Дальнего Востока.

- Будет ли запущен регулярный авиарейс Владивосток – Нью-Дели?

- Как вы знаете, организация прямого авиасообщения между Дальним Востоком и Индией является одним из важных вопросов для развития сотрудничества в сфере туризма. В связи с тем, что переговоры по этому вопросу еще ведутся, я не могу назвать точную дату.

- Стоит ли ждать рабочих из Индии, в связи с отказом России от северокорейской рабочей силы?

- В 2018 году Законодательное Собрание Приморского края проводило круглый стол на тему «Привлечение иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории Приморского края». Мы участвовали в заседании и приняли к сведению рекомендации. Мы регулярно получаем предложения по найму индийских рабочих в Приморье. Индийские граждане уже работают в центрах по полировке и огранке алмазов во Владивостоке и Якутске.

Сотрудничество в области трудовых ресурсов также обсуждалось на различных площадках между Индией и Россией. Дальневосточные регионы России обширны по территории, но малонаселены, и, соответственно, количество трудовых сил ограничено. Мы готовы сотрудничать с Россией для решения этой проблемы. Это одна из повесток обсуждения на индийско-российском стратегическом экономическом диалоге, который с нашей стороны возглавляет заместитель председателя Национального института трансформации Индии (NITI Aayog).

- Заинтересована ли Индия в развитии сотрудничества с Россией в сфере логистики – морские порты Дальнего Востока, Северный морской путь?

- Россия является важной страной в Тихоокеанском регионе, и это учтено в нашей политике «Действуй на Востоке» (ActEastPolicy). Улучшение торговых связей и разработка новых маршрутов также являются приоритетной областью для укрепления наших двусторонних отношений на Дальнем Востоке. Эта тема обсуждалась на различных форумах и встречах наших лидеров. Надеюсь, что на этом ВЭФ новый импульс будет дан сфере логистики, включая арктический и северный морской путь.

Алексей Симонов