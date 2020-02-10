Генконсула Китая отправили на карантин на Урале

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаоунь оказался на карантине в Екатеринбурге, сообщает ИА DEITA.RU. В изоляции он проведет 2 недели.



Как пишет РБК, правила по профилактике коронавируса в России распространяются на всех прибывших из Китая – даже высокопоставленных чиновников. Сообщается, что все мероприятия, запланированные генконсулом в России, отменились или перенеслись. Карантинная зона для генконсула развернулась прямо в его резиденции в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что консула все же не пустили в Екатеринбург из Москвы: рейс из Пекина был с пересадкой в российской столице.

Ранее сообщалось о том, что вирусолог заявил о том, что вакцина от коронавируса найдена. Патоген 2019-nCoV из Китая опасен, но не настолько, чтобы раздувать из-за него информационный «пузырь» - в этом на 100% уверен вирусолог с мировым именем Михаил Щелканов.