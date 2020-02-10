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Источник: Губернаторам разрешат откреститься от «Единой России»
10 Февраль 2020, 21:34
Генконсула Китая отправили на карантин на Урале
10 Февраль 2020, 21:15
Дмитрий Медведев может покинуть пост председателя «Единой России»
10 Февраль 2020, 20:45
Главную статуэтку «Оскар» взяла корейская лента «Паразиты»
10 Февраль 2020, 20:15
Трампа пытались зарезать около Белого дома
10 Февраль 2020, 20:10
Красную матовую помаду исследует Роскачество перед 8 марта
10 Февраль 2020, 20:00
«Дальневосточная ипотека» уже выдается на Камчатке
10 Февраль 2020, 19:50
Алкоголь может стать причиной аллергии
10 Февраль 2020, 19:45
Генконсула Китая отправили на карантин на Урале
Дипломат проведет в изоляции 14 дней
Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаоунь оказался
на карантине в Екатеринбурге, сообщает ИА DEITA.RU. В изоляции он проведет 2
недели.
Как пишет РБК, правила по профилактике коронавируса в России распространяются на всех прибывших из Китая – даже высокопоставленных чиновников. Сообщается, что все мероприятия, запланированные генконсулом в России, отменились или перенеслись. Карантинная зона для генконсула развернулась прямо в его резиденции в Екатеринбурге.
Стоит отметить, что консула все же не пустили в Екатеринбург из Москвы: рейс из Пекина был с пересадкой в российской столице.
Ранее сообщалось о том, что вирусолог заявил о том, что вакцина от коронавируса найдена. Патоген 2019-nCoV из Китая опасен, но не настолько, чтобы раздувать из-за него информационный «пузырь» - в этом на 100% уверен вирусолог с мировым именем Михаил Щелканов.