Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников

Силовой конфликт, произошедший в Японском море между рыбаками КНДР и приморскими пограничниками, прокомментировали в генконсульстве Северной Кореи, сообщает DEITA.RU.

По словам представителя КНДР, работники консульства еще не виделись с пострадавшими, и не знают их точное количество. Также он не знает когда они смогут увидеться, потому что решение зависит от пограничников. Конфликт им хотелось бы разрешить в ближайшее время и «в добрососедства и взаимного понимания».

Напомним, что ранее приморские пограничники задержали 160 моряков-рыбаков из КНДР, которые вели незаконный вылов в особенной экономической зоне России. Во время задержания были ранены приморские пограничники. После этого инцидента корейцам может грозить уголовное наказание – пожизненный срок.

Отметим, что приморцы достаточно часто видят в акватории Японского моря корейские шхуны, который ведут вылов биоресурсов. Во время шторма шхуны укрываются в Приморских бухтах и выходят на берег, что вызывает неодобрение со стороны местных жителей.

Иван Юрьев