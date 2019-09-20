Новости
Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен
20 Сентябрь 2019, 15:04
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Дмитрий Медведев отменил праздники
20 Сентябрь 2019, 14:30
Разлив нефти у столичного берега попал на видео
20 Сентябрь 2019, 14:15
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
20 Сентябрь 2019, 14:08
За эти действия с машиной точно лишат прав
20 Сентябрь 2019, 14:00
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Силовой конфликт, произошедший в Японском море между рыбаками КНДР и приморскими пограничниками, прокомментировали в генконсульстве Северной Кореи, сообщает DEITA.RU.
По словам представителя КНДР, работники консульства еще не виделись с пострадавшими, и не знают их точное количество. Также он не знает когда они смогут увидеться, потому что решение зависит от пограничников. Конфликт им хотелось бы разрешить в ближайшее время и «в добрососедства и взаимного понимания».
Напомним, что ранее приморские пограничники задержали 160 моряков-рыбаков из КНДР, которые вели незаконный вылов в особенной экономической зоне России. Во время задержания были ранены приморские пограничники. После этого инцидента корейцам может грозить уголовное наказание – пожизненный срок.
Отметим, что приморцы достаточно часто видят в акватории Японского моря корейские шхуны, который ведут вылов биоресурсов. Во время шторма шхуны укрываются в Приморских бухтах и выходят на берег, что вызывает неодобрение со стороны местных жителей.
Иван Юрьев