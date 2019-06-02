Компания Genetico проведет исследование «Геномика популяций коренных этносов России» для НИИ медицинской генетики Томского научно-исследовательского медицинского центра (НИМЦ), сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал российского врача «Медицинский вестник», эта мачштабная научно-исследовательская работа включает в себя изучение генофонда популяций различных народов России с применением современных технологий массового параллельного секвенирования ДНК. Эксперты изучат геном коренных этносов Сибири, Дальнего Востока, Волго-Уральского региона, Кавказа и Средней Азии.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, состоялась процедура закупки у единственного источника со стоимостью лота в 25 миллионов рублей.

Согласно условиям контракта, итоговые данные генотипирования в виде цифровых массивов будут получены до конца 2021 года.

Дмитрий Санников