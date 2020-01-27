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Генпрокуратура может увеличить сумму иска в отношении экс-мэра Владивостока
Советский районный суд в дальневосточной столице уже начал рассмотрение дела Игоря Пушкарёва. Процесс по бывшему градоначальнику Владивостока длится уже больше трех лет, но впервые дело вместе с его фигурантом «привезли» обратно. Впрочем, на месте Пушкарева немногие бы стали радоваться – обвинители государства планируют увеличить сумму иска в отношении бизнес-империи экс-мэра, сообщает DEITA.RU
О последнем заявил в интервью агентству «Интерфакс – Дальний Восток» представитель Генеральной прокуратуры в Советском суде Владивостока. Прямо на заседании он сообщил, что в ведомстве «не исключают, что сумма иска будет увеличена». Если точнее – скорректирована в сторону увеличения.
В настоящее время ответчиками по «делу Пушкарева», кроме самого Игоря Пушкарева, являются еще два физических лица – Андрей Лушников и Андрей Пушкарев; а также 6 юридических лиц. Некоторые из них – например, «ВОСТОК-ЦЕМЕНТ и «СПАССК – ЦЕМЕНТ», находятся и функционируют в Приморском крае. Общая сумма текущего иска государства к финансовой империи Пушкаревых составляет 3 миллиарда и 200 миллионов рублей. Поводом для возбуждения дела послужили «выявленные факты карательного сговора главы города…с компаниями его брата…группой компаний «Востокцемент» (официальная формулировка прокуратуры).
Евгений Черемухин