Генпрокуратура недовольна ситуацией с коллекторами в Приморье

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Службе судебных приставов внесено представление
Генеральная прокуратура России заявила о регулярных нарушениях законодательства о коллекторах, сообщает ИА DEITA.RU.
В течение минувшего года по всей стране выявлено более 500 нарушений прав россиян, которые были допущены коллекторами при возврате долгов. Итогом проверок, проведенных ведомством, стало более 150 представлений.
«В связи с отсутствием эффективного контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, и ненадлежащем выполнении полномочий со стороны территориальных органов ФССП России Приморского края прокурорами внесены представления в адрес их руководства», – отмечает пресс-служба Генпрокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что в этом направлении проверки проводятся регулярно. Пресекаются факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан, распространения коллекторами конфиденциальной информации, нарушители привлекаются к административной ответственности.