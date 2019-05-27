Генеральная прокуратура России подготовила иск к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 миллиарда рублей, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

По версии Генеральной прокуратуры, бывший глава Владивостока и подветомственное ему МУП «Дороги Владивостока» вступили в картельный сговор с компаниями брата Пушкарева. Под последними прокуроры имеют в виду «жемчужину империи Пушкаревых» - группу компаний «Востокцемент». Всего иск предъявлен самому Игорю Пушкареву и еще восьми соответчикам.

Как считает Генпрокуратура, в результате картельного сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 миллиардов рублей. Уже подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.

9 апреля 2019 года Тверской суд города Москвы признал Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Игорю Пушкареву назначено в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах власти на 10 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Кроме этих, известных широкой общественности наказаний, есть у государства и другие финансовые претензии к Пушкаревым. Так, гражданский иск суд удовлетворил частично, приняв решение взыскать с Андрея Пушкарева в пользу потерпевшего МУПВ «Дороги Владивостока» 143.695.539 рублей 90 копеек. С Игоря Пушкарева в доход государства будет сумма, соответствующая полученной им в качестве взятки 75.124.668 рублей 39 копеек. С Андрея Лушникова в доход государства будет взыскана сумма, соответствующая полученной им в качестве коммерческого подкупа 4.264.757 рублей 78 копеек.

Как следует из стенограммы судебного заседания, арестованное у Игоря Пушкарева имущество будет взыскано в счет погашения гражданского иска, штрафа и суммы взятки. Речь идет о целом списке домов и земельных участков.

Дмитрий Санников