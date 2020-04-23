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Генпрокуратура занялась вспышкой эпидемии в Тысячекоечной больнице

тысячекоечная больница

Диагноз подтвержден у 42 человек

Проверки Тысячекоечной больницы взяла под свой контроль генпрокуратура РФ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сообщение ведомства.

Как сообщает представитель Генпрокуратуры, диагноз подтвержден у 42 человек. 17 из них – сотрудники медицинского учреждения.

Сейчас ведомство устанавливает все детали происшествия, а также ход профилактических мер, принятных в больнице. По итогам всех проверок будет озвучено окончательное решение.

Отметим, что всего в крае зарегистрировано 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больнице находится 163 человека с этим диагнозом. В минздраве отмечают, что 13 человек успешно победили болезнь, двое человек скончались.

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