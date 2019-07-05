Уголовное дело получил экс-лидер государственного холдинга "Автодор", превысивший полномочия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Генпрокурор Юрий Чайка говорит, что при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье допущено немало серьезных нарушений. Кроме того, стройка шла медленнее, чем было запланировано. Имя виновного скрыто, но наказание известно: до десяти лет отбывания в колонии.

Эксперты утверждают, что "Автодор" в 2018 году показал худший результат своей работы за десять лет существования, растратив при этом выделенные государством 74,8 миллиарда рублей практически полностью. Одиннадцать из 12 целевых показателей предприятие провалило.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин не так давно провел госсовет по дорогам. Он поручил разобраться с расценками на дорожное строительство, сделать камеры видимыми для водителей и бороться с "пьяными" ДТП.

Анастасия Туркова