Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов направил в Генеральную прокуратуру запрос относительно губернаторских выборов в Приморском крае, прошедших в сентябре 2018 года, сообщает DEITA.RU.

Не секрет, что повторное голосование на выборах губернатора Приморского края 16 сентября 2018 года прошло с массовыми нарушениями законодательства. Эти самые нарушения явились предметом рассмотрения избирательных комиссий различного уровня. Тема приморских выборов, этого «политического Чернобыля», как его назвал Зюганов, стала одной из центральных в осенних протестных акциях. Дело дошло до того, что Центризбирком рекомендовал Избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными и направить материалы о нарушениях на выборах в федеральные правоохранительные органы. Сказано-сделано. Приморский крайизбирком признал результаты выборов недействительными.

И даже материалы по трагикомичным приморским эпизодам с «уссурийским флотом», «пожаром, которого нет» и «блокированием городской администрации» кое-куда отправились. «Я направила все материалы в прокуратуру и в Следственный комитет. У нас единичные случаи остались, но надо их закрыть, надо выявить организаторов этих неправомерных действий и наказать», - грозно заявила руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.

Но все эти компрометирующие материалы не повлекли за собой даже попытки правоохранительных органов дать надлежащую оценку действиям фальсификаторов. Хотя, казалось бы, речь идет не просто о каком-то правонарушении, а об уголовном преступлении с реальными сроками лишения свободы в наказание. Фактически, фальсификаторы покусились на сами основы российского государственного строя, как демократической страны.

Первые попытки привлечь виновных к ответственности со стороны КПРФ делались сразу же, по «горячим следам» в сентябре 2018 года. Но время шло, а никаких конкретных действий не предпринималось. Лишь в декабре был получен ответ за подписью заместителя председателя СК РФ, из которой следует, что в органах СК РФ по приведенным доводам процессуальные проверки не проводились, уголовные дела не возбуждались, а обращения, как оказалось, «направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации».

Спустя еще полгода Геннадий Зюганов вновь обращается к теме приморских выборов. Лидер КПРФ приводит полный список нарушений, совершенных избиркомами, и просит Генерального прокурора РФ Юрия Чайку принять меры к осуществлению уголовного преследования в отношении должностных лиц, совершивших преступления в ходе выборов губернатора Приморского края, проинформировав о результатах.

Появление очередного обращения руководителя КПРФ не случайно. Всего через 2 месяца в России состоится голосование по выборам в различные уровни власти. Разыгрываться будут депутатские мандаты от муниципальных и региональных до Госдумовских. Как же выборы пройдут для системной оппозиции, учитывая, что в Приморье все до сих пор сидят на своих местах в участковых и территориальных избирательных комиссиях? Абсолютная безнаказанность поощряет идти на подлоги и в других местах, раз за это не последует никакого наказания. И тогда результаты голосования вновь будут зависеть не от того, какой выбор сделали избиратели. А от того, сколько именно процентов решит «нарисовать» избирком. При таких раскладах «политический Чернобыль» вполне может повториться еще и еще раз.

Дмитрий Санников