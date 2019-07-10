Ситуация с арестами счетов «Востокцемента» по делу Пушкарева грозит новыми неприятностями, сообщает DEITA.RU.

В июне с проблемой справиться удалось. Зарплатные счет были арестованы, но работники Теплоозёрского цементного завода, «Спасскцемента», «Якутцемента», Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебёночного заводов свои деньги все-таки получили.

Свои «кровные» рабочие заводов получили с помощью займов, которые предприятия вынуждены были брать дабы не портить свою репутацию.

Многие впервые за долгое время получили деньги наличными в кассе заводов. Об этой практике на предприятии уже давно было позабыто. Иных же сотрудников защитила прокуратура, устроив приемные пункты и разруливая ситуацию на местах.

Однако июль уже в разгаре, счета по-прежнему арестованы, а платить деньги скоро нужно опять.

В этой ситуации люди посчитали, что не осталось выхода, кроме как обращаться на самый верх. И не придумали ничего лучше, как обратиться к главе генпрокуратуры РФ, заблокировавшей счета холдинга. Активисты предприятия призвали Генпрокурора России Юрия Чайку разобраться в вопросе.

Чайку просят принять «другие обеспечительные меры, выведя из-под ареста средства на заработную плату и уплату налогов».

Пока его реакция неизвестна.

Напомним, коллапс на цементном гиганте вызван делом экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Предприятием руководят близкие родственники Пушкарева, которого в этом году приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

После Генеральная прокуратура РФ подала иск в Басманный суд Москвы об аресте счетов компании и взыскании с них 3,2 миллиардов рублей в доход государства.

Василий Кучин