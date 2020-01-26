Герман Греф советует держать накопления в рублях

Руководитель Сбербанка Герман Греф считает, что сейчас россиянам стоит хранить деньги в рублях, сообщает DEITA.RU.

Как отметил Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1», сбережения нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой.

Сам же руководитель Сбербанка большую часть собственных средств держит в рублях, но и часть накоплений в долларах, часть в евро. «Зависит все от объема накоплений», - подчеркнул Герман Греф.

Ранее руководитель ПАО «Сбербанк» взял на себя вину за массовую утечку данных клиентов, произошедшую осенью 2019 года. По словам главы одного из самых крупных банков страны, когда на большом предприятии случается какая-то серьезная проблема, связанная с обеспечением безопасности, то виноватых нужно искать не среди рядовых сотрудников, а среди «первых лиц».

Дмитрий Санников