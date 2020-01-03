Новости
Стало известно число жертв авиакатастроф в 2019 году
3 Январь 2020, 04:15
Россиян травят «крашеным нечто» под видом коньяка
3 Январь 2020, 03:15
ГИБДД анонсировала реформу экзамена на права
3 Январь 2020, 02:15
Вот этих водителей автоматически признают виновниками ДТП
3 Январь 2020, 01:15
ГИБДД начала «охоту» за пьяными россиянами
3 Январь 2020, 00:15
Горе-грабители выкрали сейф, но не смогли его унести
2 Январь 2020, 23:15
Инфекция из Китая рискует заразить жителей Дальнего Востока
2 Январь 2020, 22:15
Эстония начала новый год с претензий к России
2 Январь 2020, 21:15
ГИБДД анонсировала реформу экзамена на права
С октября 2020 года в России могут упразднить начисление штрафных баллов на практическом экзамене на права, сообщает DEITA.RU.
В Госавтоинспекции отметили, что реформа аттестации кандидатов в водители в процессе разработки, но авторы нового закона планируют отказаться от штрафных баллов при оценке практических навыков вождения россиян на экзамене.
При этом в отделе регистрационно-экзаменационной деятельности ведомства отметили, что альтернатива баллам пока не придумана. Как именно будут выглядеть измененные правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения станет известно в ближайшие месяцы. Пакет документов с поправками в действующее законодательство будет представлено на рассмотрение депутатам Госдумы.
Екатерина Цой