ГИБДД анонсировала реформу экзамена на права

С октября 2020 года в России могут упразднить начисление штрафных баллов на практическом экзамене на права, сообщает DEITA.RU.

В Госавтоинспекции отметили, что реформа аттестации кандидатов в водители в процессе разработки, но авторы нового закона планируют отказаться от штрафных баллов при оценке практических навыков вождения россиян на экзамене.

При этом в отделе регистрационно-экзаменационной деятельности ведомства отметили, что альтернатива баллам пока не придумана. Как именно будут выглядеть измененные правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения станет известно в ближайшие месяцы. Пакет документов с поправками в действующее законодательство будет представлено на рассмотрение депутатам Госдумы.

Екатерина Цой