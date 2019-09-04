Заместитель Медведева уже дал обещание, сообщает DEITA.RU.



В России совсем скоро обещают упростить жизнь водителей и тех, кто только собирается ими стать. Так, вице-премьер Максим Акимов, который курирует правительственную комиссию по цифровому развитию, анонсировал на встрече с представителями ГИБДД важное изменение.

Так, по словам вице-премьера, в скором времени в России значительно упростят получение водительских прав. В частности – медицинских справок для них. Это планирут сделать с помощью суперсервисов на Госуслугах. По планам создать единую базу водителей, в которой также будет содержаться информация о здоровье каждого – от медицинских учреждений.

Максим Акимов пообещал, что скоро станет возможно идентифицировать каждого человека. Такие возможности избавят водителей от утомительных походов по больницам за справкой для прав.

Елена Миронова