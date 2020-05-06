ГИБДД-апокалипсис: водителям готовят ворох новых штрафов

В текущем году автолюбители столкнутся с большим количеством карательных нововведений, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на autonews.ru.

Карантинные мероприятия, призванные затормозить распространение эпидемии коронавируса, могут привести к тому, что в России появится новое правило, обязывающее всех водителей иметь при себе пропуск, который бы подтверждал его эпидемиологический статус.



Кроме этого, среди депутатов есть дискуссия и по поводу обязательного наличия, так называемых, рабочих пропусков, дающих право на передвижение с целью попадания на рабочее место или исполнение рабочих обязанностей.

В Москве такая практика уже введена. Водители, которые передвигаются по городу без цифровых пропусков, получают штрафы в размере 5 тысяч рублей. При чём делается это в автоматическом режиме с помощью дорожных камер. Всю информацию система получает из базы данных. Если этот опыт покажет себя эффективным, то он будет внедрён по всей стране.

Однако, это далеко не весь список ограничений и правил, которые ожидают российских водителей в этом году.

Парковка на газонах, детских и спортивных площадках

Пока штраф за парковку на газонах действует только в Москве. Однако в этом году велики шансы того, что данное наказание начнёт применять по всей стране.

Скорее всего, первый штраф для физлиц будет ниже московского — 5 тысяч рублей придётся платить только за повторное нарушение. Организациям парковка на газоне и детских площадках обойдётся в 35 тысяч рублей.



Мойка автомобиля во дворе

Штраф в размере 5 тысяч рублей могут ввести за нарушения, связанных с нанесением ущерба городской среде. Под это будет подпадать и мойка машины во дворе. В Москве наказание за это уже сейчас составляет тысячи до 3 тысяч рублей.

Брошенный автомобиль

Новые оправки в КоАП дадут властям право штрафовать владельца автохлама. Если хозяин будет игнорировать предписание властей убрать своё старое авто, то сумма штрафа для физлиц составит 5 тысяч рублей.



Неисправная сигнализация

Владельцев авто, которые посреди ночи начинают будить соседей своим воем, начнут наказывать. В КоАП планируют добавить формулировку о бездействии граждан по устранению источника шума.

Размер штрафа составит от тысячи до 2 тысяч рублей.

Разговоры по телефону

Любителей поговорить по телефону за рулём начнут вычислять нейросети. Пока данная система только проходит тестирование, но когда её работа будет налажена, дорожные камеры начнут выписывать нарушителям штрафы.

По настоянию депутатов Госдумы, они могут быть увеличены с нынешних полутора тысяч до 5 тысяч рублей.

Наказание за неоплаченный проезд

Власти начнут пристальнее следить и за проездам по платным дорогам. Точнее за теми, кто не оплачивает поездку. Штраф за это нарушение составит 2 с половиной тысячи рублей для водителей легковых машин и 5 тысяч рублей — для грузовиков.

Опасное вождение

Ну и вишенка на торте — борьба с лихачеством. За неадекватное поведение на дороге автолюбителей будут наказывать на 5 тысяч рублей.