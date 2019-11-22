ГИБДД будет лишать прав даже без ведома водителей

Поправки в закон от поиции уже готовы, сообщает DEITA.RU.



Российских водителей смогут лишать прав без их ведома и даже не за нарушения. Соответствующие поправки подготовило МВД.

Так, если все предложенные полицией изменения вступят в силу, то права будут анулировать только за то, что состояние здоровья водителя ухудшилось. Например, если человек обратился в поликлинику, и у него выявили заболевание, которое является противопоказанием к вождению.

Водителю дадут месяц на то, чтобы полностью пройти медкомиссию и получить новую справку. Если заболевание подтвердится, прав ему не видать. Также их заберут, если водитель не пройдет медосмотр. Планируется, что изменения вступят в силу в 2022 году.

Елена Миронова