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ГИБДД будет лишать прав даже без ведома водителей
Поправки в закон от поиции уже готовы, сообщает DEITA.RU.
Российских водителей смогут лишать прав без их ведома и даже не за нарушения. Соответствующие поправки подготовило МВД.
Так, если все предложенные полицией изменения вступят в силу, то права будут анулировать только за то, что состояние здоровья водителя ухудшилось. Например, если человек обратился в поликлинику, и у него выявили заболевание, которое является противопоказанием к вождению.
Водителю дадут месяц на то, чтобы полностью пройти медкомиссию и получить новую справку. Если заболевание подтвердится, прав ему не видать. Также их заберут, если водитель не пройдет медосмотр. Планируется, что изменения вступят в силу в 2022 году.
Елена Миронова