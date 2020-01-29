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6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД будет массово проверять водителей с детьми

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Госавтоинспекция края заявила о том, что 1 февраля водителей, которые ездят с детьми в салоне, ожидают массовые проверки в Приморье, сообщает DEITA.RU.

В ведомстве отметили, что к сотрудникам ГИБДД в этом присоединятся волонтеры «Родительского патруля».

«Машины будут проверяться на наличие спецустройств для детей – автокресел, люлек, бустеров. Кроме того, со всеми родителями будут вестись профилактические беседы, а также выдаваться памятки ПДД».

Ведомство напоминает, что детям до 7 лет можно ездить в салоне только со спецустройствами. С 7 до 11 лет - в том числе и со штатными ремнями безопасности. Однако, до 12 лет на переднем сидении ребенок может ехать только со специальным устройством.

За нарушение этих правил недобросовестные родители могут заплатить до 3 тысяч рублей. С начала этого года было оштрафовано 805 таких водителей.

 

Александра Маслова

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