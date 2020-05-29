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ГИБДД будет штрафовать за адаптеры

инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

По мнению ГИБДД России, адаптеры ремня безопасности не являются детскими удерживающими устройствами, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

Как разъясняет ГИБДД, адаптеры ремней безопасности, - так называемые «направляющие лямки», ранее позиционировались как детские удерживающие устройства и рекомендовались производителями и продавцами для использования при перевозке детей в салонах автомобилей. Но сейчас они таковыми не являются.

Сейчас, в соответствии с поправками к Правилам ООН, устанавливающим требования к детским удерживающим устройствам, «направляющая лямка» рассматривается только как составной элемент детской удерживающей системы и не может официально утверждаться отдельно в качестве такой системы. Для российских органов по сертификации больше нет никаких оснований для оформления сертификатов соответствия таких адаптеров («направляющих лямок») в качестве детских удерживающих устройств.

Вместе с тем, в настоящее время в крупных торговых сетях, магазинах автозапчастей и на онлайн-площадках продолжается реализация такой продукции под видом детских удерживающих устройств. При этом производители и предприятия торговли, предлагая такие адаптеры и «направляющие лямки», рекламируют их как простое и удобное к применению детское удерживающее устройство, обеспечивающее безопасность ребенку-пассажиру и разрешенное к использованию Госавтоинспекцией. Все это вводит в заблуждение потребителей и представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью детей – пассажиров транспортных средств.

В случае реализации «направляющих лямок» под видом детских удерживающих устройств нарушаются требования Закона «О защите прав потребителей», в том числе право на получение достоверной информации о товаре и право на безопасность товара. Указание в маркировке «направляющих лямок» наименования «детское удерживающее устройство» вводит потребителей в заблуждение относительно свойств данного товара и возможностей его применения.

Госавтоинспекция отмечает, что согласно проведенным испытаниям разного рода адаптеры ремней безопасности и «направляющие лямки» не обеспечивают в должной мере защиту ребенка в случае ДТП, поэтому родителям следует быть внимательными при выборе средств пассивной безопасности для ребенка-пассажира в возрасте до 12 лет. Взрослым участникам дорожного движения необходимо помнить, что перевозить ребенка в машине можно только с использованием детского удерживающего устройства, пристегнутым ремнями безопасности. При перевозке детей следует соблюдать особые меры предосторожности и ни в коем случае не допускать нарушений правил дорожного движения.

 

 

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