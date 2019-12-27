ГИБДД будет встречать тяжелых гостей Владивостока на Заре

Шоферов большегрузов во Владивостоке со следующего года ждут проверки, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в ГИБДД города, весовой контроль авто будет проводиться на въезде в приморскую столицу – в районе Зари.

Отмечается, что фуры будут взвешивать по требованию автоинспекции.

При выявлении нарушений в грузоперевозках нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Напомним, рейды во Владивостоке проводятся довольно часто – это делается, в первую очередь, для безопасности самих водителей и пешеходов. Вовремя выявленные нарушения помогут сделать городские дороги более безопасными для всех участников дорожного движения.

Отметим, что в уходящем году самой громкой новостью в среде автолюбителей стало изменение правил сдачи экзамена на водительское удостоверение. В самом ведомстве отмечают, что теперь заветную «корочку» станет получить гораздо сложнее.

Александра Маслова