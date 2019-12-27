Новости
ГИБДД готовит массовые облавы водителям
27 Декабрь 2019, 13:15
Власти поддержат аграриев Дальнего Востока рублем
27 Декабрь 2019, 13:00
«Утеплился»: дерзкий похититель «сработал» под видеокамерой
27 Декабрь 2019, 12:45
Контрафактный алкоголь исчез с полок магазинов
27 Декабрь 2019, 12:30
«Лошадь сбила машину» - ДТП с опрокидыванием произошло на трассе
27 Декабрь 2019, 12:15
«Это наш остров»: японцы высадились на Курилах
27 Декабрь 2019, 12:00
Гонки автобусов привели к ДТП во Владивостоке
27 Декабрь 2019, 11:33
Мышь вернулась на площадь Владивостока
27 Декабрь 2019, 11:30
ГИБДД будет встречать тяжелых гостей Владивостока на Заре
Шоферов большегрузов во Владивостоке со следующего года ждут проверки, сообщает DEITA.RU.
Как отмечают в ГИБДД города, весовой контроль авто будет проводиться на въезде в приморскую столицу – в районе Зари.
Отмечается, что фуры будут взвешивать по требованию автоинспекции.
При выявлении нарушений в грузоперевозках нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
Напомним, рейды во Владивостоке проводятся довольно часто – это делается, в первую очередь, для безопасности самих водителей и пешеходов. Вовремя выявленные нарушения помогут сделать городские дороги более безопасными для всех участников дорожного движения.
Отметим, что в уходящем году самой громкой новостью в среде автолюбителей стало изменение правил сдачи экзамена на водительское удостоверение. В самом ведомстве отмечают, что теперь заветную «корочку» станет получить гораздо сложнее.
Александра Маслова