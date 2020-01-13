ГИБДД будет жестче проверять водителей автобусов

ГИБДД провела анализ случаев ДТП с участием городских и рейсовых автобусов, и сделала ряд выводов и закономерностей. В связи с этим проверки автобусов в ближайшее время в Приморье участятся и станут регулярными, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает краевое ведомство, за 2019 год количество ДТП с участием автобусов в регионе снизилось на 13,5% по сравнению с прошлым годом. При этом, число травм и трагических случаев выросло – за минувший год 87 человек пострадало и двое погибли в авариях с участием автобусов.

Самым аварийным в этом плане стал Владивосток. Там произошло 34 из 45 общего числа ДТП в крае.

«Причинами большего числа ДТП в крае стала низкая дисциплина водителей автобусов и несоблюдение элементарных правил дорожного движения», - отмечает инспекция.

Напомним, что DEITA.RU. неоднократно писала о случаях агрессивной, неаккуратной езды водителей. Выезды на «встречку», гонки автобусов, «шашки» и подрезания несмотря на полный салон пассажиров знакомы любому приморцу, который регулярно пользуется автобусным транспортом.

Александра Маслова