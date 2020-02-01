telegr wh call

Новости

ГИБДД: часть автобусов во Владивостоке непригодна для перевозок

1 Февраль 2020, 12:15

Путин предложил свою помощь Китаю

1 Февраль 2020, 11:50

Китайскую экзотику запретили везти в Приморье

1 Февраль 2020, 11:15

Facebook и Twitter ждут миллионные штрафы от суда

1 Февраль 2020, 10:45

Коронавирус обрушил юань

1 Февраль 2020, 10:15

Эвакуировать россиян из Китая будут через Приморье

1 Февраль 2020, 09:45

Сурикат покусал ребенка в контактном зоопарке во Владивостоке

1 Февраль 2020, 09:15

Фокино планирует отремонтировать две дороги за 12 миллионов

1 Февраль 2020, 08:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД: часть автобусов во Владивостоке непригодна для перевозок

Центр, дорога, автомобили, лето, солнце, движение, автобус

Часто общественный транспорт выезжает на дороге с серьезными неисправностями

Автобусы и маршрутные такси Владивостока попали в зону внимания городской ГИБДД. Инспекторы особенно тщательно следят за работой общественного транспорта в городской столице, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в самом ведомстве, после очередной проверки автобусов у инспекторов технадзора возник ряд серьезных замечаний и нареканий к эксплуатации транспорта. Так, транспорт выходит на дороги с серьезными неисправностями, часто у них нет листов техосмотра, путевых листов и других важных документов, которые свидетельствовали бы о безопасности транспорта и его пригодности для перевозки пассажиров.

Также инспекторы проверяли и водителей – у части из них не было прав нужной категории, или серьезного стажа для этого.

В ведомстве добавили, что за месяц к ответственности привлекли три десятка водителей в дальневосточной столице. 

Читайте также:

Депутаты законодательно запретят высаживать детей из автобусов

Водителя автобуса на Украине уволят за сериал с русской озвучкой

Жители Снеговой Пади возмущены ситуацией с автобусами

Александра Маслова

Популярное

Три нарушения - лишение: новые штрафы ГИБДД

Сурикат покусал ребенка в контактном зоопарке во Владивостоке

Китайский вирус может спровоцировать дефицит овощей на Дальнем Востоке

Работодателей завалят заявлениями на оплату курортов
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...