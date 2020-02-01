ГИБДД: часть автобусов во Владивостоке непригодна для перевозок

Автобусы и маршрутные такси Владивостока попали в зону внимания городской ГИБДД. Инспекторы особенно тщательно следят за работой общественного транспорта в городской столице, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в самом ведомстве, после очередной проверки автобусов у инспекторов технадзора возник ряд серьезных замечаний и нареканий к эксплуатации транспорта. Так, транспорт выходит на дороги с серьезными неисправностями, часто у них нет листов техосмотра, путевых листов и других важных документов, которые свидетельствовали бы о безопасности транспорта и его пригодности для перевозки пассажиров.

Также инспекторы проверяли и водителей – у части из них не было прав нужной категории, или серьезного стажа для этого.

В ведомстве добавили, что за месяц к ответственности привлекли три десятка водителей в дальневосточной столице.