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ГИБДД: часть автобусов во Владивостоке непригодна для перевозок
Часто общественный транспорт выезжает на дороге с серьезными неисправностями
Автобусы и маршрутные такси Владивостока попали в зону внимания городской ГИБДД. Инспекторы особенно тщательно следят за работой общественного транспорта в городской столице, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в самом ведомстве, после очередной проверки автобусов у инспекторов технадзора возник ряд серьезных замечаний и нареканий к эксплуатации транспорта. Так, транспорт выходит на дороги с серьезными неисправностями, часто у них нет листов техосмотра, путевых листов и других важных документов, которые свидетельствовали бы о безопасности транспорта и его пригодности для перевозки пассажиров.
Также инспекторы проверяли и водителей – у части из них не было прав нужной категории, или серьезного стажа для этого.
В ведомстве добавили, что за месяц к ответственности привлекли три десятка водителей в дальневосточной столице.