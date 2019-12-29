ГИБДД дала дополнительный день приема

Сохранился дополнительный день приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ведомства в 2020 году, сообщили DEITA.RU в УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские госавтоинспекторы, для улучшения качества оказания государственных услуг руководством Управления ГИБДД принято решение о сохранении в 2020 году дополнительного рабочего дня каждую первую субботу месяца, введенного ранее. В этот день действует порядок живой очереди, рабочее время с 08:00 - 17:00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Рабочие субботы в 2020 году: 01.02.2020, 07.03.2020, 04.04.2020, 02.05.2020, 06.06.2020, 04.07.2020, 01.08.2020, 05.09.2020, 03.10.2020, 07.11.2020, 05.12.2020.

В период новогодних праздников в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком:

Прием граждан, записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» будет вестись с 8:00 до 17:00 (перерыв 12:00-13:00)30 декабря (понедельник), 31 декабря (вторник), 03 января (пятница); 4 января (суббота); 6 января (понедельник).

Выходные дни: 1 января (среда); 2 января (четверг); 5 января (воскресенье); 7 января (вторник); 8 января (среда).

Дмитрий Санников