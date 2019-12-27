ГИБДД готовит массовые облавы водителям

Накануне праздников и во время всех длинных новогодних каникул ГИБДД собирается массово проверять водителей на улицах приморских городов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает ведомство, особенно жестко будут контролировать автомобилистов на предмет трезвости.

Отмечается, что во время праздников граждане зачастую позволяют себе «лишнее» в вопросах злоупотребления алкоголем. Поэтому, представители ГИБДД будут обращать внимание за характерный запах спиртного в салоне, а также поведение и речь водителя.

Напомним, что за отказ от медосвидетельствования или фиксированную езду в пьяном виде водителя ждет штраф в 30 тысяч и два года без прав. Повторное нарушение увеличивает штраф в 10 раз и влечет за собой лишение свободы – на те же два года.

Александра Маслова