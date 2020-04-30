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ГИБДД готовит массовые проверки для приморцев

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Уровень самоизоляции в приморской столице находится на крайне низком уровне

Водители такси, личных авто и пешеходы должны подготовиться к массовым проверкам – 30 апреля ГИБДД во Владивостоке устраивает рейд для проверки соблюдения режима самоизоляции на улице, сообщили ИА DEITA.RU в городском УМВД.

Отметим, что уровень самоизоляции во Владивостоке, согласно Яндекс.Рейтинг, составляет всего 1,3 балла – это крайне низкое значение, показывающее, что большинство горожан просто игнорирует режим самоизоляции.

Так, таксистов будут проверять на то, продезинфицирован ли автомобиль, пешеходов ждут проверки на соблюдение режима самоизоляции и масочного режима. Участковый может постучать и в квартиры, проверяя, насколько строго люди соблюдают карантин.

Напомним, на сегодняшний день в крае известно о 403 случаях заболевания COVID-19, 10% - 40 человек полностью вылечились и выписаны из больницы, еще трое не смогли победить страшную болезнь. Карантин продлен до 11 мая.

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