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ГИБДД готовит новый способ проверки водителей

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Стало известно, в чём он будет заключаться

Узнать употреблял ли водитель алкоголь или наркотические вещества сотрудники ГИБДД вскоре смогут гораздо быстрее, чем обычно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Autonews.ru.

В МВД хотят закупить новый вид экспресс-тестов, позволяющих обойтись без привычного медицинского освидетельствования. 

Новый метод будут использовать в качестве альтернативы поездки в специализированное медицинское учреждение. Особенностью новой процедуры будет отсутствие необходимости в присутствии понятых. 

По мнению главы Федерации автовладельцев Максима Едрышова, применение новых тестов будет оправданно только при массовой проверке водителей в ходе спецопераций.

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