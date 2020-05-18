ГИБДД готовит новый способ проверки водителей

Узнать употреблял ли водитель алкоголь или наркотические вещества сотрудники ГИБДД вскоре смогут гораздо быстрее, чем обычно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Autonews.ru.

В МВД хотят закупить новый вид экспресс-тестов, позволяющих обойтись без привычного медицинского освидетельствования.

Новый метод будут использовать в качестве альтернативы поездки в специализированное медицинское учреждение. Особенностью новой процедуры будет отсутствие необходимости в присутствии понятых.

По мнению главы Федерации автовладельцев Максима Едрышова, применение новых тестов будет оправданно только при массовой проверке водителей в ходе спецопераций.