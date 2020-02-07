ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье

Уже в эти выходные приморских водителей ждут строгие проверки от ГИББД, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в самом ведомстве, в «зоне риска» окажутся нетрезвые водители, нарушители скоростного режима и выезжающие на встречную полосу автомобилисты.

Напомним, ранее ГИБДД края проводила проверку перевозчиков – автобусов, такси и грузовых авто. Результаты 1,5 тысячи проверок были неутешительны – каждый четвертый автобус в Приморье ездит по дорогам с нарушениями различного рода. Это и технические неисправности, и неаккуратная, а порой и опасная езда водителей.

Итого, к ответственности привлекли 130 водителей автобусов, 116 грузовых авто, и 35 таксистов.