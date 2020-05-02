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ГИБДД готовит владивостокцам облаву

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Автолюбителям стоит быть внимательнее

Погожий субботний день может побудить жителей Владивостока отправиться за город, сообщает DEITA.RU.

Однако, согласно данным сервиса 2ГИС, а также сообщениям автолюбителей в социальных сетях, в нескольких ключевых точках города уже начали своё дежурство экипажи ДПС.

Так, представители правоохранительных органов замечены на кольце при въезде на остров Русский, посещение которого запрещено на время режима самоизоляции.

Также о сотрудниках ГИБДД сообщают жители Снеговой Пади, которые располагаются на выезде с района, позволяющем быстро оказаться за пределами города.

Таким образом, все, кто собрался в дальнюю поездку без уважительной причины, могут быть наказаны на нарушение режима самоизоляции.

Вчера, 1 мая, сотрудники правопорядка составили 15 протоколов на жителей Владивостока за то, что они не захотели сидеть дома и вышли отдыхать в общественные места.

С просьбой оставаться дома на время майских праздников к жителям края ранее обращался губернатор края Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что ближайшая неделя потребует от граждан усиленного соблюдения самоизоляции для того, чтобы уровень заболеваемости вышел на плато и далее пошёл на спад.

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