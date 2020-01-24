telegr wh call

Новости

Миронов: «С Кравцовым образование ждут не лучшие времена»

24 Январь 2020, 05:45

Вслед за главой ПФР пост может покинуть руководитель еще одной соц организации

24 Январь 2020, 05:00

Врачи сказали о самочувствии двух мужчин с подозрением на китайский вирус

24 Январь 2020, 04:15

ГИБДД и суд лишили водителя прав за «Корвалол»

24 Январь 2020, 03:30

Водителям сказали, как оформить новое авто по всем правилам

24 Январь 2020, 02:30

Оригинальные способы обмана раскрыли в Сети

24 Январь 2020, 01:15

Рост цен на бензин на 5% прокомментировали эксперты

24 Январь 2020, 00:30

Врачи назвали неочевидную причину гастрита

23 Январь 2020, 23:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД и суд лишили водителя прав за «Корвалол»

водительское удостоверение, права, ву, документы, авто

Даже перестраховка в виде отказа от управления автомобилем на 5 дней не помогла человеку с проблемами с сердцем, сообщает DEITA.RU.

Житель Москвы лишился прав из-за того, что на медосвидетельствовании в его крови нашли остатки запрещенных веществ. Но мужчина не алкоголик и не наркоман: за 5-6 дней до поездки за рулем он выпил «Корвалол» - препарат, который часто используют люди с проблемами с сердцем. Об этом пишет «Автовзгляд».

ГИБДД остановили авто мужчины в сентябре и решили отправить на медосвидетельствование. Вещества в крови нашли ниже, чем порог нормы, но суд все равно принял решение лишить водителя прав на год и семь месяцев, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Мужчина считает, что прав его лишили незаконно – он намерен добиваться пересмотра дела.

Елена Миронова

Читайте также:

Водитель, не спи: 2020 год изменит жизнь автомобилистов

Автоэксперт не хочет видеть пенсионеров за рулем

Медики будут раскрывать врачебные тайны умерших

Популярное

Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео

«Немножко упал» - автомобиль провалился в сточную канаву

Погода испортит выходные в Приморье

Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику
Loading...
Загрузка...
Загрузка...