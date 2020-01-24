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ГИБДД и суд лишили водителя прав за «Корвалол»
Даже перестраховка в виде отказа от управления автомобилем
на 5 дней не помогла человеку с проблемами с сердцем, сообщает DEITA.RU.
Житель Москвы лишился прав из-за того, что на медосвидетельствовании в его крови нашли остатки запрещенных веществ. Но мужчина не алкоголик и не наркоман: за 5-6 дней до поездки за рулем он выпил «Корвалол» - препарат, который часто используют люди с проблемами с сердцем. Об этом пишет «Автовзгляд».
ГИБДД остановили авто мужчины в сентябре и решили отправить на медосвидетельствование. Вещества в крови нашли ниже, чем порог нормы, но суд все равно принял решение лишить водителя прав на год и семь месяцев, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей.
Мужчина считает, что прав его лишили незаконно – он намерен добиваться пересмотра дела.
Елена Миронова