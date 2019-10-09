ГИБДД исполнило волю Путина: тайная информация доступна каждому

В июле ГИБДД анонсировало появление раздела на официальном сайте, где любой желающий сможет посмотреть места расположения камер дорожной фиксации, сообщает DEITA.RU



Желающему узнать места расположения камер на дорогах автолюбителю достаточно зайти на сайт инспекции и выбрать раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах».

Далее из списка регионов выбрать интересующий, и все камеры дорожной фиксации тут же отобразятся на экране.

Открыть доступ к ним поручил Владимир Путин, отчитав полицию за то, что их попытки спрятать камеры в кустах - это подмена понятий, направленная на то, чтобы состричь побольше штрафов. Полиция отреагировала быстро, раздел заработал в тестовом режиме.

Правда, в этот же день сайт рухнул. То ли от количества желающих узнать, где полицейские расставили сюрпризы на российских дорогах, то ли от недоработок вэб-дизайнеров и разработчиков раздела.Сейчас сервис в общем и целом работает.

Однако при поиске есть несколько нюансов, которые необходимо учесть. Так, поисковая сортировка представлена не в строгом алфавитном порядке, а в порядке градации «край - область - автономный округ».

То есть, чтобы найти Приморье, сначала нужно посмотреть в блок краев, и там уже искать регион по порядку букв алфавита. Сервис выдает схему на картах Яндекса, где обозначены локации и количество камер.

Согласно данным, в черте Владивостока находятся 22 камеры. Еще 21 - на гострассе в сторону Артема и аэропорта. Большинство из них работает на фиксацию скоростных нарушений.

Семь камер наблюдения расположены в Находке и окрестностях. По 9 камер в Уссурийском городском округе и в Арсеньеве. Еще пять камер следят за скоростью на участке трассы Владивосток - Хабаровск от Лесозаводск до Лучегорска.

В июле стало известно, что краевые власти выделили еще 50 миллионов рублей на установку дополнительных 18 комплексов во Владивостоке, Артеме и в районе Кипарисово.

Диапазон фиксации на новых камерах оставит от 5 до 255 км/ч. Полученные данные будут хранить 30 суток. При необходимости - и более. Они будут расположены на высоте 6 до 10 метров над проезжей частью и на расстоянии 4 метров от полосы движения.

Отметим, что в среднем в Приморье камеры за неделю фиксируют около 20 тысяч административных нарушений. Подавляющее большинство из них касается нарушений скоростного режима. Вторым по популярности и отчислениям в казну оказались нарушения, связанные с неположенной остановкой, стоянкой, а также пересечению разметки.

Василий Кучин