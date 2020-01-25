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ГИБДД лишает прав за пешехода, сбитого на красный свет

Пешеходный переход

Водители уверены в том, что не должны пропускать людей, если тем горит запрещающий сигнал светофора, сообщает DEITA.RU.

Российских водителей предупреждают о нестыкове в ПДД. Ка пишет портал «Автовзгляд», не всегда красный сигнал светофора для пешеходов означает, что они не могут переходить дорогу.

Как минимум одно противоречие в правилах есть: при повороте направо или налево водители обязаны пропустить пешехода. В ПДД нет пометки о том, что делать в случае, если при повороте вам горит зеленый свет, а пешеходу – красный.

Таким образом, если водитель, который убедился, что ему разрешен поворот, собьет пешехода, перебегавшего на красный, вся вина будет на водителе – штраф и лишение прав на несколько лет в зависимости от тяжести травм.

Елена Миронова

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