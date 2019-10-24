ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

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Изъять водительские права на месте инспектор ГИБДД сможет только в одном случае, сообщает DEITA.RU. Подобный метод используется, если автовладельца нужно «здесь и сейчас» отстранить от вождения.

Лишь шесть лет назад инспектор ГИБДД был уполномочен на месте изъять водительские права и выписать временное удостоверение. С сентября 2013 года инспекторы не имеют на это право. Полицейский может оставить права у себя временно лишь для того, чтобы водитель не попал в серьёзное ДТП. Сделать это можно имея подозрения на алкогольное или наркотическое опьянение шофёра, при превышении скорости более чем на 60 км/ч, управлении автомобилем с подложными номерами и других случаях. Однако в данном случае автомобиль изымут на штрафстоянку, а сами права останутся у владельца.

Изъять права на месте ГИБДД не имеет полномочий. Данный момент решается лишь в суде по случаю конкретных инцидентов. В случае, если суд решит изъять удостоверение, автовладелец обязан сам сдать его, однако имеет право обжаловать решение. В случае, если автомобилист всё же сядет за руль, его ждут штрафные санкции вплоть до ареста на 15 суток.

Софья Корф

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