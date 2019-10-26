ГИБДД лишит прав за незначительные нарушения

Зачастую автолюбители, не являясь злостными нарушителями правил дорожного движения, всё же преступают закон в силу некоторых обстоятельств, сообщает DEITA.RU. За подобные безобидные нарушения ГИБДД уполномочена лишить прав.

Движение без одного из номерных знаков предусматривает лишение прав на срок от одного до трёх месяцев. Альтернатива – штраф стоимостью купюры с изображением Хабаровска. Водитель может непреднамеренно ехать с одним номером. Так, при движении на пригородных трассах номер может потеряться, в таком случае водитель по незнанию обрекает себя на лишение прав.

Превышение скорости на участках автодороги, где ведётся ремонт также может послужить основанием для лишения прав. Так, даже на участках с оживлённым движением, дорожные рабочие устанавливают ограничение по скорости в 40 км/ч. Проезжая мимо подобного участка на привычной скорости в 110 км/ч, водитель обеспечивает себе превышение скоростного режима на более чем 60 км/ч. Тем самым, лишение прав отказывается в одном шаге от автовладельца.

Наконец, заезд колесом даже на незначительное расстояние на встречную полосу при повороте налево также может послужить основанием для лишения заветной «корочки». Несмотря на то, что выезд на встречку произведён сугубо формально и лишь частью колеса, бдительные сотрудники ГИБДД, которые зачастую дежурят в подобных местах, с удовольствием оформят «лишение».

Софья Корф