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ГИБДД ловила неосторожных водителей на «маячок»
Соответствующие рейды прошли в двух приморских городах
Операция «Маячок» прошла в двух приморских городах на днях. Проверка авто происходила с целью научить приморских водителей уступать дорогу автомобилям спецслужб, когда те включают специальный маячок и сигналят, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в МЧС края, в операции приняли участие не только полицейские машины, но и пожарники. Также необходимо уступать дорогу «скорой помощи» и другим спецслужбам, пояснили в ведомстве.
Проверяли на этот раз жителей Находки и Уссурийска.
«Водителей, которые не предоставили преимущество спецмашинам, штрафовали и проводили беседы», - подчеркнули в ГИБДД города.
Отмечается, что таких нарушителей было немного – в Уссурийске проигнорировал сигналы спецмашин лишь один человек.
Напомним, что в ГИБДД края регулярно проходят различные рейды и проверки. Стражи порядка довольно часто работают на «отлов» нетрезвых водителей городов. Также следят за перевозчиками – водителями автобусов, такси и грузовых авто, отдельно проверяют автомобилистов с детьми в салоне.