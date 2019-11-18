ГИБДД ловит таких водителей зимой

В Интернете назвали три самых «зимних» штрафа для водителей, сообщает DEITA.RU.

Первым и самым распространенным является разметка, ведь для автомобилистов ее не всегда видно, а дорожное полотно покрывается гололедом, который может отсвечивать. Здесь инспекторы могут наказать за езду по встречной полосе при пересечении сплошной линии.

Еще одним довольно часто встречающимся наказанием является «за летнюю резину». Если водитель не сменил ее, то об этом ему с радостью напомнить инспектор, который может выписать штраф в размере 500 рублей. Глубина протектора должна быть не менее 4 мм.

Также наказание может прийти за грязные госномера, согласно законодательству, номер должен быть виден на расстоянии от 100 метров, иначе штраф – 500 рублей.

Иван Юрьев