ГИБДД массово снимает автомобили россиян с учёта

ГИБДД взялось за более пристальное выявление автомобилей, чьи хозяева уже умерли, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

В этом инспекторам помогают новые технологические системы. В частности, приложение «Мобильный розыск» для смартфонов позволяет находить в потоке машины, чьи владельцы лишены водительских прав или скончались.

Оно работает совместно с дорожными камерами фиксации нарушений. Сначала ими засекается подозрительный автомобиль, а затем на экран смартфона инспектора выдаётся информация, из-за которой автомобиль и был выделен контролирующей системой в потоке.

После этого сотрудник ГИБДД может остановить водителя и начать разбираться в ситуации. Отмечается, что, согласно действующему КоАП, вождение автомобиля без регистрации наказывается штрафом от 500 до 800 рублей.

За повторное нарушение наказание уже суровее — штраф 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.

Массовым снятием регистрации машин умерших людей ГИБДД начала заниматься ещё с марта.