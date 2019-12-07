ГИБДД меняет правила экзамена на права

Государственная автоинспекция планирует к 1 октября 2020 года изменить процедуру оценки теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, в теоретической части экзамена планируется прежде всего увеличить количество задач в экзаменационных комплектах. Соответственно, будут внесены изменения и в саму процедуру приема экзамена. Увеличится время экзамена и принципы оценки.

Ранее DEITA.RU сообщало, что по оценке ГИБДД, блоков вопросов недостаточно, чтобы оценить все знания и навыки кандидата в водители. Со следующего года в тесты добавят вопросы из раздела «Психология», «Профессиональный блок», «Законодательство», «Устройство ТС».

Дмитрий Санников