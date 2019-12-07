telegr wh call

Новости

Медведев рассказал о новых тарифах

7 Декабрь 2019, 19:53

ГИБДД меняет правила экзамена на права

7 Декабрь 2019, 18:37

«Паровоз на Луговую»: трамвай наполнился дымом в столице

7 Декабрь 2019, 18:03

Хакеры мешают уважаемым людям прятать деньги

7 Декабрь 2019, 17:32

Новый документ на автомобиль вводится в России

7 Декабрь 2019, 17:01

Чемпион мира встретился с юными спортсменами

7 Декабрь 2019, 16:27

«Таскают с раннего утра»: новая «кормушка» эвакуаторов во Владивостоке

7 Декабрь 2019, 16:01

Администрация Приморья объяснила повышение тарифов ЖКХ

7 Декабрь 2019, 15:44

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД меняет правила экзамена на права

Экзамен ГИБДД

Государственная автоинспекция планирует к 1 октября 2020 года изменить процедуру оценки теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, в теоретической части экзамена планируется прежде всего увеличить количество задач в экзаменационных комплектах. Соответственно, будут внесены изменения и в саму процедуру приема экзамена. Увеличится время экзамена и принципы оценки.

Ранее DEITA.RU сообщало, что по оценке ГИБДД, блоков вопросов недостаточно, чтобы оценить все знания и навыки кандидата в водители. Со следующего года в тесты добавят вопросы из раздела «Психология», «Профессиональный блок», «Законодательство», «Устройство ТС».

Дмитрий Санников

Читайте также:

Экзамен на права сделают в разы сложнее

Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

Изменения процедуры сдачи на права объяснили в МВД

Популярное

С ценами на бензин в России произошло необъяснимое

ФСБ проводит обыски в администрации Приморья

«Таскают с раннего утра»: новая «кормушка» эвакуаторов во Владивостоке

Подробности спецоперации ФСБ раскрыли силовики
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...