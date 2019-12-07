Новости
Медведев рассказал о новых тарифах
7 Декабрь 2019, 19:53
ГИБДД меняет правила экзамена на права
7 Декабрь 2019, 18:37
«Паровоз на Луговую»: трамвай наполнился дымом в столице
7 Декабрь 2019, 18:03
Хакеры мешают уважаемым людям прятать деньги
7 Декабрь 2019, 17:32
Новый документ на автомобиль вводится в России
7 Декабрь 2019, 17:01
Чемпион мира встретился с юными спортсменами
7 Декабрь 2019, 16:27
«Таскают с раннего утра»: новая «кормушка» эвакуаторов во Владивостоке
7 Декабрь 2019, 16:01
Администрация Приморья объяснила повышение тарифов ЖКХ
7 Декабрь 2019, 15:44
ГИБДД меняет правила экзамена на права
Государственная автоинспекция планирует к 1 октября 2020 года изменить процедуру оценки теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал ТАСС заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, в теоретической части экзамена планируется прежде всего увеличить количество задач в экзаменационных комплектах. Соответственно, будут внесены изменения и в саму процедуру приема экзамена. Увеличится время экзамена и принципы оценки.
Ранее DEITA.RU сообщало, что по оценке ГИБДД, блоков вопросов недостаточно, чтобы оценить все знания и навыки кандидата в водители. Со следующего года в тесты добавят вопросы из раздела «Психология», «Профессиональный блок», «Законодательство», «Устройство ТС».
Дмитрий Санников