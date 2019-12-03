ГИБДД меняет правила сдачи экзамена на права

Власти поддержали эти изменения, сообщает DEITA.RU.



Те россияне, которые намерены учиться на права в 2020 году, могут заставить измененный экзамен в ГИБДД. Как пишет РИА Новости, ведомство намерено внедрить изменения в систему к осени 2020 года.

Так, по словам руководителя отделения экзаменационной работы ГИБДД РФ Николая Гилякова, со следующего года экзамен могут урезать до 2 этапов: тест и город. Планируется отменить сдачу экзамена на площадке: показывать умения парковаться и объезжать препятствия придется в городе.

Уже известно, что такую инициативу ГИБДД поддержали в правительстве России. В ближайшее время документ должны подписать – тогда начнется работа по внедрению изменений.

Елена Миронова