Новости
За продажу табака хотят сажать на 6 лет
3 Декабрь 2019, 21:15
ГИБДД меняет правила сдачи экзамена на права
3 Декабрь 2019, 20:45
Мигранты и недосып: агрегаторы такси провоцируют рост ДТП в разы
3 Декабрь 2019, 20:15
Новые штрафы для россиян готовят в Совфеде
3 Декабрь 2019, 20:00
Немощная пенсионерка едва не отгрызла грабителю ногу
3 Декабрь 2019, 19:45
«Одевайтесь теплее» - синоптики обещают морозную среду
3 Декабрь 2019, 19:30
Такие продукты помогут избежать рака
3 Декабрь 2019, 19:15
Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов
3 Декабрь 2019, 19:00
ГИБДД меняет правила сдачи экзамена на права
Власти поддержали эти изменения, сообщает
DEITA.RU.
Те россияне, которые намерены учиться на права в 2020 году, могут заставить измененный экзамен в ГИБДД. Как пишет РИА Новости, ведомство намерено внедрить изменения в систему к осени 2020 года.
Так, по словам руководителя отделения экзаменационной работы ГИБДД РФ Николая Гилякова, со следующего года экзамен могут урезать до 2 этапов: тест и город. Планируется отменить сдачу экзамена на площадке: показывать умения парковаться и объезжать препятствия придется в городе.
Уже известно, что такую инициативу ГИБДД поддержали в правительстве России. В ближайшее время документ должны подписать – тогда начнется работа по внедрению изменений.
Елена Миронова