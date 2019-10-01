ГИБДД меняет правила выдачи медсправок водителям

Медсправки на права могут стать бесплатными, сообщает DEITA.RU.

Медицинская справка – чрезвычайно важный документ для российского автолюбителя, особенно в трех случаях: без нее не получишь и не поменяешь права, а также не вернешь водительское удостоверение после лишения его судом. Стоит это удовольствие до 3 тысяч рублей. Однако вскоре может стать бесплатным. Как заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, прохождение медкомиссии может заменить плановая диспансеризация в рамках нацпроекта. Напомним, это очень важное мероприятие, Дмитрий Медведев ради него дал россиянам дополнительный выходной.

Так вот, прошедшему такую диспансеризацию водителю медкомиссия будет не нужна, заявил он. Разумеется, при условии, что во время диспансеризации у человека не обнаружат заболеваний, при которых вождение автомобиля противопоказано. ГИБДД вскоре будет получать такую информацию напрямую от медицинских учреждений, МВД разработало соответствующий закон, уточнил Михаил Черников.

Михаил Светлов