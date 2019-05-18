Сотрудники ГИБДД вышли на дороги выявлять автомобили с поломками, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывают автомобилисты в соцсетях.

Одним из самых распространенных таких спецсредств является люфтер, который замеряет норму люфта рулевой системы. Если результаты будут превышать норму, то водителя смогут отстранить от вождения, а автомобиль забрать на штрафстоянку.

Сообщается, что за время таких проверок несколько автомобилей уже были отправлены на стоянки, а подобные рейды проходят во многих регионах страны.

Иван Юрьев