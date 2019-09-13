ГИБДД начала массовые проверки водителей

ГИБДД займется проверкой транспорта тринадцатого – пятнадцатого сентября, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МВД Приангарья.

Пристальное внимание транспортным средствам уделят в Иркутской области. Инспекторы займутся поиском лиц, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде.

Проверка оправданная: больше двенадцати тысяч нетрезвых автолюбителей отловлено на приангарских дорогах. По их вине произошли 325 ДТП. Не выжили после этого 69 граждан, травмы различной степени тяжести получили 468 человек. Полторы тысячи местных жителей были пойманы на вождении в пьяном виде снова.

Анастасия Туркова