telegr wh call

Новости

Стало известно число жертв авиакатастроф в 2019 году

3 Январь 2020, 04:15

Россиян травят «крашеным нечто» под видом коньяка

3 Январь 2020, 03:15

ГИБДД анонсировала реформу экзамена на права

3 Январь 2020, 02:15

Вот этих водителей автоматически признают виновниками ДТП

3 Январь 2020, 01:15

ГИБДД начала «охоту» за пьяными россиянами

3 Январь 2020, 00:15

Горе-грабители выкрали сейф, но не смогли его унести

2 Январь 2020, 23:15

Инфекция из Китая рискует заразить жителей Дальнего Востока

2 Январь 2020, 22:15

Эстония начала новый год с претензий к России

2 Январь 2020, 21:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД начала «охоту» за пьяными россиянами

Гибдд жезл дорога автомобили.jpg

Госавтоинспекция РФ объявила о начале «сезона охоты» за пьяными «Дедами Морозами» за рулем. Начиная с первого января автолюбителей по всей стране ждут частые встречи с сотрудниками ГИБДД в самых неожиданных местах, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали представители ведомства, усиленный контроль за безопасностью на российских дорогах в период новогодних каникул организован во всех городах и крупных населенных пунктах не только в центральной части страны – все больше дополнительных постов ГИБДД появляется и в регионах.

Отмечается, что наибольшее внимание сотрудников полиции уделяется въездам и выездам в торговые центры, кинотеатры и другие увеселительные площадки. На ранее пустынных дорогах, ведущих к лесам и водоохранным зонам, автомобилистам тоже не раз повстречаются «сюрпризы» в виде «людей в форме». На городских автомагистралях и местах частого скопления авто также будут работать дополнительные силы ДПС.

Цель сотрудников Госавтоинспекции – предотвратить как можно большее количество случаев, когда ТС управляет нетрезвый водитель. Отметим, что по итогу прошлого года автолюбители «под мухой» стали причиной гибели более трех с половиной тысяч россиян.

Екатерина Цой

Читайте также:

ГИБДД выходит «на охоту» - автомобилистам надо быть осторожнее

Дилеры, VIN-номера, собственники: Что изменилось у автовладельцев с 1 января

ГИБДД дала дополнительный день приема

Популярное

Путин назначил новый правоохранительный орган

«Мусорный скандал» разгорается в одном из микрорайонов Владивостока

Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности

Сотрудники «Земли леопарда» открыли охоту на браконьеров
Загрузка...
Загрузка...