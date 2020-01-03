ГИБДД начала «охоту» за пьяными россиянами

Госавтоинспекция РФ объявила о начале «сезона охоты» за пьяными «Дедами Морозами» за рулем. Начиная с первого января автолюбителей по всей стране ждут частые встречи с сотрудниками ГИБДД в самых неожиданных местах, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали представители ведомства, усиленный контроль за безопасностью на российских дорогах в период новогодних каникул организован во всех городах и крупных населенных пунктах не только в центральной части страны – все больше дополнительных постов ГИБДД появляется и в регионах.

Отмечается, что наибольшее внимание сотрудников полиции уделяется въездам и выездам в торговые центры, кинотеатры и другие увеселительные площадки. На ранее пустынных дорогах, ведущих к лесам и водоохранным зонам, автомобилистам тоже не раз повстречаются «сюрпризы» в виде «людей в форме». На городских автомагистралях и местах частого скопления авто также будут работать дополнительные силы ДПС.

Цель сотрудников Госавтоинспекции – предотвратить как можно большее количество случаев, когда ТС управляет нетрезвый водитель. Отметим, что по итогу прошлого года автолюбители «под мухой» стали причиной гибели более трех с половиной тысяч россиян.

Екатерина Цой